Sıfır aldığı araç kusurlu çıkan öğretmen, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Kasım Müftüoğlu, 4 yıl önce aldığı sıfır aracının C sütunu diye tabir edilen kaporta üst tarafında göçük meydana gelmesi nedeniyle Trabzon'da Tüketici Mahkemesine giderek araç firmasına dava açtı.

Tüketici Mahkemesi davacının haklılığına verdiği karar verdi. Üretici ve satıcı araç firmasının karara itiraz etmesi üzerine Müftüoğlu yararına istinaf ve temyiz kanun yolları açıldı. Yargıtay'a gönderilen dosyada bu karar onanarak milyonlarca tüketici yararına emsal teşlik etti.

Araç sahibi Kasım Müftüoğlu, Yargıtay kararı sonrası aracının ayıpsız, misliyle değişimi için üretici ve satıcıya başvurdu. Kısa sürede aracının değişeceğini ifade eden öğretmen Kasım Müftüoğlu, "Türk adaletine sonsuz güveniyordum. Aracımdaki üretici hatasından kaynaklı yaşadığım mağduriyet, mahkeme eliyle giderildi. Avukatıma ve Türk yargısına teşekkür ediyorum. İlahi adalet sonunda tecelli etti." diye konuştu.

Müftüoğlu'nun avukatı Bünyamin Bayram ise, "4 yıl önce müvekkilim adına başlattığımız hukuk mücadelerini kazanmış olmakla birlikte, bu kararın emsal teşkil etmesi neticesinde, tüketici nezninde bu araçta ve farklı araçlarda oluşan mağdurların haklarını aramasını gerekmesi ile birlikte yargıya güvenmelerini temenni ediyoruz. Müvekkilim Müftüoğlu, hakkını arayarak, haklı olan davasını kazanmıştır. Bu kararla birlikte müvekkilimin mağduriyetinin ortadan kalkacağını inanıyoruz." dedi.