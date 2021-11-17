Haberler Yaşam Haberleri Sıfır aldığı araç kusurlu çıkan öğretmen, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:15 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:19

Sıfır aldığı araç kusurlu çıkan öğretmen, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sıfır aldığı araç kusurlu çıkan öğretmen, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Rize’de yaşayan bir vatandaş, 4 yıl önce aldığı sıfır aracın kaputunda göçükler olduğunu görünce Trabzon’da Tüketici Mahkemesine dava açtı. Davada üretici firma hatalı bulundu. Üretici ve satıcı firmanın itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da incelenen karar onandı. 4 yıl sonra verilen kararla ayıplı aracın, ayıpsız misliyle değişimi icra kanalıyla gerçekleştirilecek. Mağdur vatandaşın avukatı, kararın, üretici ve satıcının birlikte sorumluluğunu ortaya koyması açısından ilk karar olma özelliğini taşıdığını belirterek üretimden kaynaklanan araçlardaki sorunlarda emsal teşkil edeceğini söyledi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Kasım Müftüoğlu, 4 yıl önce aldığı sıfır aracının C sütunu diye tabir edilen kaporta üst tarafında göçük meydana gelmesi nedeniyle Trabzon'da Tüketici Mahkemesine giderek araç firmasına dava açtı.

Tüketici Mahkemesi davacının haklılığına verdiği karar verdi. Üretici ve satıcı araç firmasının karara itiraz etmesi üzerine Müftüoğlu yararına istinaf ve temyiz kanun yolları açıldı. Yargıtay'a gönderilen dosyada bu karar onanarak milyonlarca tüketici yararına emsal teşlik etti.

Araç sahibi Kasım Müftüoğlu, Yargıtay kararı sonrası aracının ayıpsız, misliyle değişimi için üretici ve satıcıya başvurdu. Kısa sürede aracının değişeceğini ifade eden öğretmen Kasım Müftüoğlu, "Türk adaletine sonsuz güveniyordum. Aracımdaki üretici hatasından kaynaklı yaşadığım mağduriyet, mahkeme eliyle giderildi. Avukatıma ve Türk yargısına teşekkür ediyorum. İlahi adalet sonunda tecelli etti." diye konuştu.

Müftüoğlu'nun avukatı Bünyamin Bayram ise, "4 yıl önce müvekkilim adına başlattığımız hukuk mücadelerini kazanmış olmakla birlikte, bu kararın emsal teşkil etmesi neticesinde, tüketici nezninde bu araçta ve farklı araçlarda oluşan mağdurların haklarını aramasını gerekmesi ile birlikte yargıya güvenmelerini temenni ediyoruz. Müvekkilim Müftüoğlu, hakkını arayarak, haklı olan davasını kazanmıştır. Bu kararla birlikte müvekkilimin mağduriyetinin ortadan kalkacağını inanıyoruz." dedi.

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Sıfır aldığı araç kusurlu çıkan öğretmen, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı
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