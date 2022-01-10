Sıfır Atık’ın gizli kahramanları





"Mutlu musun?" sorumuza ise büyük bir gururla, "Aileme para gönderebiliyorum" cevabını veriyor. Arada bir duraksıyor ve sessizce göğü izliyor. 6 kardeş olduğunu ve babasının çobanlık yaptığını dile getiren Veli, haftalık kazandığı 900 liranın tek kuruşuna dokunmadan ailesine gönderiyor. Depo sahiplerinin kendileri için sıcak bir yuva yaptırmasından dolayı da minnetle dolup taşıyor.