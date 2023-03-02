Sıfır cip ’kusurlu’ çıkmıştı, 5 yıl sonra ’bedel iade’ karar

'ARAÇTA BEYİN ARIZASI VARDI'

Davanın 4,5 yıl sürdüğünü belirten Sabri Kızıltan, "Bugün artık bedeli milyonlarla ölçülen bu aracın ilk kullanımda çeşitli arızalar verdiğini fark edip, yetkili servise başvurduk. Bayi arızayı kabul etmedi ve biz de hukuki süreci başlattık. Bilirkişi heyeti, aracın üretimden sorunlu olduğunu ve elektronik arıza bulunduğunu tespit etti. Daha sonra mahkeme de hakkımızı teslim ederek, güncel bedeli ile iade kararına hükmetti. Araçta beyin arızası vardı. Şanzıman aksanı bozuldu, çarpışma önleyiciyi devre dışı kaldı. Park konum sensörleri bozuldu ve daha birçok özelliğini etkiledi. Elektronik arıza olunca içinde sensör olan aracın bütün donanımlarını bozmuş oldu. Avrupa ve Amerika'da aynı aracın aynı arızalardan dolayı toplatıldığını da öğrendik" dedi.