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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:24

Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, aldığı sıfır otomobil arızalanınca otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (36), 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, firmanın, Kandemir'e 408 bin 200 TL ödemesine hükmetti. Kandemir, "Araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Sonunda davayı kazandık" dedi.

DHA
Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı

Evli ve 1 çocuk babası Necip Kandemir, 2015 yılında otomobil firmasının Manisa bayisinden sıfır otomobili, 59 bin 700 liraya satın aldı. Kandemir, 8 bin kilometrede motor arızası veren aracını servise götürdü. Arızanın üretimden kaynakladığını kabul eden yetkili servis, Kandemir'e 13 bin lira daha vermesi halinde aracı üst modeliyle değiştirmeyi teklif etti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE GİTTİ
Teklifi kabul etmeyen Necip Kandemir, 2016 yılında dava açtı. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporlarına göre mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesi ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firması, karara İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. İstinaf Mahkemesi'nden gelen kararda aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmedildi.
Dava, 3 Aralık 2021'de, Necip Kandemir lehinde sonuçlandı. Aracın sıfırının piyasada olmaması nedeniyle Kandemir ve avukatı Ali Zafer İksir, Manisa İcra Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdiri yapılması başvurusunda bulundu. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, 21 Haziran 2022'de firmanın, Kandemir'e araç bedeli olarak 408 bin 200 TL ödenmesi kararını verdi.

'UZUN SÜRDÜ AMA KAZANDIK'
Uzun süren dava sonrası mutlu olduğunu dile getiren Necip Kandemir, "2016'da aldığım araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Mahkemeyi sonunda davayı kazandık. Paramızı aldık. Dava güzel bir şekilde sonuçlandığı için mutluyuz" diye konuştu.
Kandemir'in avukatı Ali Zafer İksir de dava süreciyle ilgili bilgi vererek, "Uzun sürse de kazanmış olduğumuz dava neticesinde hem müvekkilim hem ben çok mutluyuz" dedi.

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Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı
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