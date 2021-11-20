Şifre dolandırıcılığı son anda engellendi

Gaziantep'te e-devlet şifresini çaldıkları vatandaşın 5100 metrekarelik arsasını dublör kullanarak satışa çıkaran şüpheliler son anda engellenerek yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde de meydana gelen olayda F.D. isimli şahsın e-devlet şifresini ele geçiren şahıslar, kendi kullandıkları cep telefon numarasını sisteme kaydederek 5100 metrekarelik gayrimenkulünü satışa çıkardı. E-devlet sisteminde telefon numarası değiştiği için uygulamaya giremeyen şahıs yaptığı araştırmada şifresinin ele geçirildiğini fark edince şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şifreyi ele geçiren kişilerin F.D.'ye benzeyen bir kişiyi kullanarak arsasını satmaya çalıştığını belirledi.

Satışa çıkartılan gayrimenkulü satın almak isteyen İ.G isimli şahıstan 100 bin TL kaparo alarak, Şahinbey Tapu Müdürlüğünde satış işlemi başlattıkları anlaşılan A.B, Ş.A, B.G.T ile M.T. isimli şüpheli şahıslar usulsüz satış işlemi gerçekleşmeden binada bekleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyetten vatandaşlara bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamaları amacıyla yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğramamaları için bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, kimlik bilgilerini yetkisiz kimselerle paylaşmamaları ve herhangi bir şüpheli durumda derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya en yakın kolluk birimine ihbarda bulunmalarını önemle hatırlatırız" denildi.