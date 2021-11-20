Haberler Yaşam Haberleri Şifre dolandırıcılığı son anda engellendi
Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 20.11.2021 12:37

Şifre dolandırıcılığı son anda engellendi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şifre dolandırıcılığı son anda engellendi

Gaziantep’te e-devlet şifresini çaldıkları vatandaşın 5100 metrekarelik arsasını dublör kullanarak satışa çıkaran 4 şüpheli arazi satmak isterken yakalandı.

Gaziantep'te e-devlet şifresini çaldıkları vatandaşın 5100 metrekarelik arsasını dublör kullanarak satışa çıkaran şüpheliler son anda engellenerek yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde de meydana gelen olayda F.D. isimli şahsın e-devlet şifresini ele geçiren şahıslar, kendi kullandıkları cep telefon numarasını sisteme kaydederek 5100 metrekarelik gayrimenkulünü satışa çıkardı. E-devlet sisteminde telefon numarası değiştiği için uygulamaya giremeyen şahıs yaptığı araştırmada şifresinin ele geçirildiğini fark edince şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şifreyi ele geçiren kişilerin F.D.'ye benzeyen bir kişiyi kullanarak arsasını satmaya çalıştığını belirledi.

Satışa çıkartılan gayrimenkulü satın almak isteyen İ.G isimli şahıstan 100 bin TL kaparo alarak, Şahinbey Tapu Müdürlüğünde satış işlemi başlattıkları anlaşılan A.B, Ş.A, B.G.T ile M.T. isimli şüpheli şahıslar usulsüz satış işlemi gerçekleşmeden binada bekleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyetten vatandaşlara bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamaları amacıyla yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğramamaları için bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, kimlik bilgilerini yetkisiz kimselerle paylaşmamaları ve herhangi bir şüpheli durumda derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya en yakın kolluk birimine ihbarda bulunmalarını önemle hatırlatırız" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Son dakika haberi! Konutta faiz indirimi kazancı ne kadar oldu? İşte indirimli yeni konut faizi hesabı
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Son dakika: Phil Neville'den Cristiano Ronaldo itirafı! "Kariyeri için bana borçlu, teşekkür bekliyorum"
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şifre dolandırıcılığı son anda engellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA