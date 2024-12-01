Şifre: Kısa mı uzun mu kalacaksın?

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerlerine yönelik kapsamlı bir İHA destekli operasyon düzenledi. "Barbie-21" adı verilen operasyon, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerinde çalışan yabancı uyruklu kadınlara yönelik gerçekleştirildi. Polis ekipleri, fuhuş organizasyonuyla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurarak detaylı bir çalışma yürüttü. Operasyonda, işyeri sahipleri ile fuhuşa gelen kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İşyerine gelenlere, "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklinde sorular yöneltilirken, "Kısa kalacağım" cevabını verenler fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenler ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.8'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 mağdur kadın kurtarılarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Başarılı operasyon, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar tarafından takdirle karşılandı. Operasyona katılan polis ekipleri, çevredekilerden alkış alarak çalışmalarından dolayı memnuniyetle karşılandı.