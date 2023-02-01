Haberler Yaşam Haberleri Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.2.2023 10:34 Son Güncelleme: 1.2.2023 11:08

Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama

Diyarbakır’da kendi aralarında şifreli haberleşerek uyuşturucu sevkiyatı yapan çete “Abaküs” operasyonu ile çökertildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Üst aranırken spora gittiğini söyleyip, panikleyen S.Ç.'nin otomobilinde polis detaylı bir arama gerçekleştirdi. Araçta spor çantanın içerisinde 25 kilo skunk bulundu. Polis, gözaltına aldığı S.Ç.'nin ifadeleri üzerine "Abaküs" operasyonu başlattı. Operasyonda, uyuşturucu çetesi üyesi oldukları A.Ü., S.T. V.A. ve S.K. de gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu, liderliğini S.Ç.'nin yaptığı uyuşturucu çetesi üyelerinin esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin sorgularının ardından polis, Hint kenevirlerini bulup imha etti. İfade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 5 kişinin kendi aralarında 'Spora gidiyorum, spordan geliyorum' diye şifreli konuştukları, dikkat çekmemek için de uyuşturucuyu spor çantalarında taşıdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki operasyon kapsamında da, bir çuval içerisinde toplam 8 paket halinde 6 kilo 680 gram eroin ile 4 kilo 220 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şifreli haberleşen uyuşturucu çetesi çökertildi: “Abaküs” operasyonunda 5 tutuklama
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