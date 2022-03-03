Haberler Yaşam Haberleri Sigara almak için çıkmıştı 6 gündür kayıp
Giriş Tarihi: 3.3.2022 16:03

Sigara almak için çıkmıştı 6 gündür kayıp

DHA
Sigara almak için çıkmıştı 6 gündür kayıp

Eskişehir'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 26 Şubat'ta, arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel, marketten sigara almak için dışarı çıktı. Mekana geri dönmeyen evine de gitmeyen Certel'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel'i en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti. Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama çalışması başlattı. Eğitimli köpekler ile dron da kullanılan çalışmalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.
Göktuğ Certel'i arama çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara almak için çıkmıştı 6 gündür kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA