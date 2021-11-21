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Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:59 Son Güncelleme: 21.11.2021 12:07

Sigara çalan hırsızlar tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sigara çalan hırsızlar tutuklandı

İstanbul'da girdikleri adreslerden elektronik eşya ve sigara çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Hırsızların iş yerlerine girdikleri anlar kameralara yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanan 5 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan ve Selimpaşa'da 14 Kasım 2021 tarihinde polise başvuran bir büfe ve bir de telefon bayii sahibi, dükkanlarının soyulduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Aynı gün içinde başka biri de Esenler'de otomobilinin plakasının çalındığı ihbarında bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak güvenlik kameralarını da inceledi. Polisler güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde 3 hırsızlığın da aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde hırsızlığı gerçekleştiren Muhammet G.(21), Timur G.(18), Hamza E.(18), Fatih İ.(19) ile Hamit D.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlıların, büfeden çok miktarda sigara ile telefon bayiinden elektronik eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakayı da olay yerine gelirken kullandıkları kendi araçlarına taktıkları anlaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sigara çalan hırsızlar tutuklandı
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