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Giriş Tarihi: 3.7.2022 09:55 Son Güncelleme: 3.7.2022 10:10

Sigara dolum makinesiyle yakalandı… İmalathanede suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sigara dolum makinesiyle yakalandı… İmalathanede suçüstü

İstanbul’da kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı ve satışı yapılan bir adrese Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın yapıldı. Bir kişi gözaltına alındı. 27 kilo 800 gram dökme ve açık olmak üzere kaçak tütün, bir sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Armağan Evler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını saptadı. Ö.Ç isimli bir kişi adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda 36 bin 400 adet "Boş Makaron" olarak adlandırılan boş sigara kağıdı, 27 kilo 800 gram dökme ve açık olmak üzere kaçak tütün, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet kompresör makinesi ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan Ö.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sigara dolum makinesiyle yakalandı… İmalathanede suçüstü
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