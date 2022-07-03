Sigara dolum makinesiyle yakalandı… İmalathanede suçüstü

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Armağan Evler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını saptadı. Ö.Ç isimli bir kişi adrese yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.







Adreste yapılan aramalarda 36 bin 400 adet "Boş Makaron" olarak adlandırılan boş sigara kağıdı, 27 kilo 800 gram dökme ve açık olmak üzere kaçak tütün, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet kompresör makinesi ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan Ö.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.