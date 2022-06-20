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Giriş Tarihi: 20.6.2022 08:25 Son Güncelleme: 20.6.2022 08:26

SİGARA FİYATLARI 20 Haziran 2022: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARI 20 Haziran 2022: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zammı son dönemde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu noktada ise "18 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Haziran 2022 zammı sonrası marka marka sigara fiyatları güncel liste...

Sigara fiyatları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aralık sonrası üçüncü zam haberini duyuran BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel fiyat listelerini de açıkladı. Öte yandan en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 2 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. "18 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündemdeki konular arasında yer alıyor. İşte 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris güncel fiyat listesi ve detaylar…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son yaşanan ÖTV zammı ardından etikete yansıması olmayan sigara zammı takip edilmeye devam ediyor. Bugün için fiyatlarda bir değişiklik söz konusu değil.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 18 Haziran 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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SİGARA FİYATLARI 20 Haziran 2022: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu?
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