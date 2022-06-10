Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları 2022 listesi: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları 2022 Haziran
Giriş Tarihi: 10.6.2022 18:38

Sigara fiyatları 2022 listesi: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları 2022 Haziran

Sigara fiyatları 2022 listesi: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları 2022 Haziran

Sigara fiyatları 2022 listesi son gelen ÖTV zammı ardından her gün sorgulanmaya devam ediyor. Özel Tüketim Vergisinde artırım alkol ve sigara üzerinde yaşandı. Ancak henüz satış fiyatlarına yansımaması araştırmaları rutin hale getirdi. Bu noktada “sigaraya zam mı geldi? BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Tütün ürünü kullanıcıları sene başından bu yana gelen 8 TL’lik sigara zammı ile güncel durumu kontrol ediyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran 2022 güncel liste…

Sigara zammı ardından her gün araştırılmaya devam eden güncel sigara fiyatları 2022 haziran sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. ÖTV zammı sigara fiyatları 2022 listesine yansımamışken en pahalı ve en ucuz sigara konusunda araştırma yapan tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam mı geldi? BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana aldığı 8 TL'lik artış ile konuşulan paket fiyatları son dakika güncellemeleri takip ediyor. İşte 10 Haziran güncel sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son yaşanan ÖTV zammı ardından etikete yansıması olmayan sigara zammı takip edilmeye devam ediyor. Bugün için fiyatlarda bir değişiklik söz konusu değil.

İşte güncel sigara fiyatları 10 Haziran 2022…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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Sigara fiyatları 2022 listesi: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları 2022 Haziran
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