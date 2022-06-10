Sigara fiyatları 2022 listesi: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları 2022 Haziran

Sigara zammı ardından her gün araştırılmaya devam eden güncel sigara fiyatları 2022 haziran sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. ÖTV zammı sigara fiyatları 2022 listesine yansımamışken en pahalı ve en ucuz sigara konusunda araştırma yapan tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam mı geldi? BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana aldığı 8 TL'lik artış ile konuşulan paket fiyatları son dakika güncellemeleri takip ediyor. İşte 10 Haziran güncel sigara fiyatları…