Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 00:34

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları, bilindiği üzere ÖTV’deki artışla beraber yeni zam beklentileriyle gündeme taşınıyordu. Yılbaşından bu yana peş peşe zamlanan tütün ve tütün ürünleriyle ilgili geçtiğimiz gün son dakika gelişmesi yaşandı. Bu noktada "2 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. JTİ marka grubunun ürünlerinde 2 TL tutarında zam olduğu bildirildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı ve fiyatlardaki son durum...

Sigaraya zam iddiaları geçtiğimiz gün sosyal medyada çok konuşulmuş ardından ise JTİ grubu sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik artış açıklaması gelmişti. Bu kapsamda özellikle tütün kullanıcıları "2 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Marka marka sigara fiyatları merak konusu haline geldi. İşte sigaraya zam iddiaları ve fiyatlardaki son durum...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Bu iddialar kesinleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. İddialar doğrultusunda fiyatlar şu şekilde olacak:

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Şu anlık diğer sigara markalarından bir açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeleri haberimizden takip edebilir, haberimizin devamından güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz...

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
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