Sigaraya zam iddiaları geçtiğimiz gün sosyal medyada çok konuşulmuş ardından ise JTİ grubu sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik artış açıklaması gelmişti. Bu kapsamda özellikle tütün kullanıcıları "2 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Marka marka sigara fiyatları merak konusu haline geldi. İşte sigaraya zam iddiaları ve fiyatlardaki son durum...
Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Bu iddialar kesinleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. İddialar doğrultusunda fiyatlar şu şekilde olacak:
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL