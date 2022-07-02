Sigaraya zam iddiaları geçtiğimiz gün sosyal medyada çok konuşulmuş ardından ise JTİ grubu sigara fiyatları üzerinde 2 TL'lik artış açıklaması gelmişti. Bu kapsamda özellikle tütün kullanıcıları "2 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Marka marka sigara fiyatları merak konusu haline geldi. İşte sigaraya zam iddiaları ve fiyatlardaki son durum...