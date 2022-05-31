Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
Giriş Tarihi: 31.5.2022 16:49 Son Güncelleme: 31.5.2022 16:49

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? 31 Mayıs 2022

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi 2022 tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Bu gelişmenin üzerine binlerce vatandaş, sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu soruları ile birlikte sigara fiyatları güncel liste 2022 araştırmalarına başladı. ÖTV zammı henüz paket fiyatlarına yansımadı. Peki, sigara zammı sonrası en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesi;

Sigara fiyatları güncel liste on binlerce tütün kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de alkollü içecekler ve tütün ürünlerine ÖTV artışı geldiği duyurulmuştu. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Bu noktada, güncel sigara fiyatları listesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi

SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022

ÖTV zammı ile fiyatlarda yaşanan %10'luk artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklikler meydana geldi.

Peki, hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi 31 Mayıs 2022

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
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