Sigara fiyatları güncel liste on binlerce tütün kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de alkollü içecekler ve tütün ürünlerine ÖTV artışı geldiği duyurulmuştu. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Bu noktada, güncel sigara fiyatları listesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları listesi

SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022

ÖTV zammı ile fiyatlarda yaşanan %10'luk artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklikler meydana geldi.

Peki, hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi 31 Mayıs 2022