Haberler Yaşam Haberleri SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2022 - Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 21:34 Son Güncelleme: 12.7.2022 21:34

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2022 - Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları güncel liste, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde gelen sigara zammı ile birlikte, sigara fiyatları üzerinde değişiklik yaşandı. BAT, JTİ, Philip Morris markaları ürünlerinin güncel fiyatlarını yayınladı. Peki, Sigara zammı sonrası güncel en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2022

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2022 - Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi 2022 binlerce tütün kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün gelen zamla birlikte sigara fiyatları üzerinde değişiklik yaşandı. BAT, JTİ, Philip Morris markaları ürünlerinin güncel fiyatlarını yayınladı. Peki, 12 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum ve detaylar...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2022 - Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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