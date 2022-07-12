Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi 2022 binlerce tütün kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün gelen zamla birlikte sigara fiyatları üzerinde değişiklik yaşandı. BAT, JTİ, Philip Morris markaları ürünlerinin güncel fiyatlarını yayınladı. Peki, 12 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum ve detaylar...