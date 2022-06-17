Sigara fiyatları zammı ile marka marka güncel liste: 17 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aralık sonrası üçüncü zam haberini duyuran BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel fiyat listelerini de açıkladı. Öte yandan en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 2 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. "17 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündemdeki konular arasında yer alıyor. İşte 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris güncel fiyat listesi ve detaylar…
Son yaşanan ÖTV zammı ardından etikete yansıması olmayan sigara zammı takip edilmeye devam ediyor. Bugün için fiyatlarda bir değişiklik söz konusu değil.
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 15 Haziran 2022 güncel fiyatları...
Bianca - 27,00 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Camel: 26 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
LD: 25,5 TL
Winston Slender: 26 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Parliament: 29,50 TL