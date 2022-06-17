Sigara fiyatları zammı ile marka marka güncel liste: 17 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aralık sonrası üçüncü zam haberini duyuran BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel fiyat listelerini de açıkladı. Öte yandan en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 2 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. "17 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündemdeki konular arasında yer alıyor. İşte 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris güncel fiyat listesi ve detaylar…