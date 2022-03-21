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Giriş Tarihi: 22.3.2022

‘Sigara içme’ diyen annesini öldürdü, babası ve iki kardeşini yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Sigara içme’ diyen annesini öldürdü, babası ve iki kardeşini yaraladı
İstanbul Sancaktepe'de, 28 yaşındaki Reşit Y., ailesinin "Sigara içme" diye kendisini uyarması üzerine çıkan tartışmada dehşet saçtı. Önceki gün yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşayan Reşit Y., evde sigara içtiği sırada anne ve babası onu uyardı. Buna öfkelenen Reşit Y. eline bıçağı alıp önce annesi Çiçek Y.'yi öldürdü. Hızını alamayan Reşit Y., bu kez babası Ahmet Y. ile kız kardeşleri İpek ve Şilan'ı bıçakla yaraladı. Çiçek Y.'nin cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, Ahmet Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, iki kızın ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Gözaltına alınan Reşit Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘Sigara içme’ diyen annesini öldürdü, babası ve iki kardeşini yaraladı
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