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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Sigara içmeyen liselilere çay 1 TL

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sigara içmeyen liselilere çay 1 TL
BURSA Erkek Lisesi ve Ticaret Lisesi'nin yanında çay ocağı işletmeciliği yapan 54 yaşındaki Ahmet Çetinkaya, iş yerinde uyguladığı farklı bir kampanya ile takdir topluyor. Çetinkaya, müşterilerine 3 TL'den sattığı bir bardak çayı, öğrencilere ise sigara içmemesi şartıyla sadece 1 TL'den veriyor. Çetinkaya, "Burada uzun yıllardır çay ocağı işletiyorum. Çok yakınımda okullar var. Müşterilerimin büyük kısmı öğretmen ve öğrencilerden oluşuyor. Bu kampanyayı gençlerimizi sigaradan uzak tutabilmek adına yaptım. Bu sayede sigara içen bazı öğrencilerin bu kötü alışkanlığı bıraktığına da şahit oldum. Aynı zamanda kısıtlı harçlık alan öğrencilerimiz de çay içebilsin istiyorum" dedi.

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Sigara içmeyen liselilere çay 1 TL
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