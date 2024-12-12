Sigara izmariti 8 katlı binanın kazan dairesini yaktı

Yangın Beşiktaş Konaklar Mahallesi Oyak Sokak'ta 10.00 sıralarında meydana geldi. Riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı binanın depo olarak da kullanılan kazan dairesine malzeme götüren Murat Kara, dalgınlıkla sigarasını söndürmeden kazan dairesinin içine attı. Bir süre sonra budanan ağaçların ve eski mobilyaların da depolandığı kazan dairesini dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına büyümeden müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının kazan dairesinde başlaması ve riskli yapı olması sebebiyle mahallede panik yaşanırken, büyük bir facianın önüne geçildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MURAT KARA, 'İZMARİTİ ATINCA BİR ANDA ALEV ALDI"

Kazan dairesine kablo çektiği sırada izmariti attığını söyleyen Murat Kara, "Burada kalan malzemeleri aşağı götürürken bir yandan da kablo çekiyordum. Sigara da içiyordum. İzmariti söndürmeden attım. Aşağıda koltuk, plastik, naylon ne varsa ben yukarı çıkınca birden alev aldı. Binada yer alan koltuk, plastik, kesilen ağaçların dalları, poşet yani hep yanıcı madde vardı. İzmariti attıktan sonra duman çıktı. Bir daha da içeri giremedim yanmaya başladı" dedi.