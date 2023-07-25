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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:03 Son Güncelleme: 25.7.2023 10:07

Sigara izmaritiyle yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla Seydikemer’de çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Yangını şüpheli İ.A.’nın sigara izmariti atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi. Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalan şüpheli İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Sigara izmaritiyle yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla Seydikemer'in Kumluova Mahallesi Sarıtaş Mevkii makilik alanda meydana gelen yangınla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Faillerin tespiti ve yakalanması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

SİGARA İZMARİTİYLE ÇIKARMIŞ

Özel ekip tarafından yapılan teknik ve fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangını İ.A.'nın sigara izmariti atmak suretiyle çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli İ.A., Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesinde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Sigara izmaritiyle yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
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