Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini tespit etti ve adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.A., B.A., F.Y., Z.Ç. ve M.B. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 567 adet boş sigara kağıdı (Makaron), 12 kilogram ağırlığında 64 paket kaçak tütün, iki bin 569 paket doldurulmuş kaçak sigara, 33 adet kaçak elektronik sigara ve 13 adet mentol plastik aparatı ele geçirildi.

Ruhsatsız olan iş yerleri Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…