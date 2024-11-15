Haberler Yaşam Haberleri Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…
Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:58 Son Güncelleme: 15.11.2024 11:24

Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…

İstanbul Sultanbeyli’de sigara ve tütün kaçakçılarına düzenlenen operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Kaçak sigara ve kaçak tütünler ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini tespit etti ve adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.A., B.A., F.Y., Z.Ç. ve M.B. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 567 adet boş sigara kağıdı (Makaron), 12 kilogram ağırlığında 64 paket kaçak tütün, iki bin 569 paket doldurulmuş kaçak sigara, 33 adet kaçak elektronik sigara ve 13 adet mentol plastik aparatı ele geçirildi.

Ruhsatsız olan iş yerleri Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara kaçakçılarına baskın: 5 gözaltı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA