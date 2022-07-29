Sigara kaçakçılarına geçit yok!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı tütünve tütün mamülleri satışı yaptığı değerlendirilen bir iş yeri ve deposuna baskın yapıldı.

Baskında 119 bin TAPDK bandrollü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 11 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ve 10 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.