Sigara kaçakçılarını imalatta yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi Hisar Önü Caddesi'ndeki bir adresin çatı katında kaçak sigara imalatı yapıldığını ve kaçak sigaraların satılarak piyasaya sürüleceğini tespit etti. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri adrese operasyon düzenledi.

F.N., S.N. ve Z.N. isimli üç kişi gözaltına alındı. Tütün sarma makinelerinin ve tezgahlarının bulunduğu, kaçak sigara sarma işlemlerinin yapıldığı ve otomatik tütün sarma makinelerinin içerisinde sarılı vaziyette sigaraların olduğu adreste 18 kilogram kaçak tütün, 800 boş sigara kutusu, 23 bin boş sigara kağıdı, iki tütün sarma makinesi, iki hava kompresörü ele geçirildi. F.N. isimli şüphelinin "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan aradığı tespit etti.