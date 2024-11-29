Haberler Yaşam Haberleri Sigara kaçakçılarını imalatta yakaladılar
Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:32 Son Güncelleme: 29.11.2024 10:43

Sigara kaçakçılarını imalatta yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. Üç sigara ve tütün kaçakçısı yakalandı. Sigara makineleri ve 18 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sigara kaçakçılarını imalatta yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi Hisar Önü Caddesi'ndeki bir adresin çatı katında kaçak sigara imalatı yapıldığını ve kaçak sigaraların satılarak piyasaya sürüleceğini tespit etti. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri adrese operasyon düzenledi.

F.N., S.N. ve Z.N. isimli üç kişi gözaltına alındı. Tütün sarma makinelerinin ve tezgahlarının bulunduğu, kaçak sigara sarma işlemlerinin yapıldığı ve otomatik tütün sarma makinelerinin içerisinde sarılı vaziyette sigaraların olduğu adreste 18 kilogram kaçak tütün, 800 boş sigara kutusu, 23 bin boş sigara kağıdı, iki tütün sarma makinesi, iki hava kompresörü ele geçirildi. F.N. isimli şüphelinin "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan aradığı tespit etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara kaçakçılarını imalatta yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA