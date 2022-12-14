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Giriş Tarihi: 14.12.2022 21:36

Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine sigara vermeyen genci saldırgan karnından bıçakladı. Yaralı genç karnındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

İHA
Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi.

İsmi henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürüyen Muhammet A.'nın (17) yanına gelerek sigara istedi. Muhammet A., şahsa sigarasının olmadığını söyledi. Bu duruma sinirlenen saldırgan, elindeki bıçağı Muhammet A.'nın karnına saplayıp kaçtı. Karnında bıçakla kalan genç yaralandı.

Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç karnında saplı bıçakla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin karnında bıçağın, ameliyata alınarak çıkarılacağı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
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