Sigara zammı son durum: 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları gelen sigara zammı iddiaları sebebiyle son dakika haberleri arasında bulunuyor. İçtikleri sigara grubuna ait sigara fiyatını merak edenler 3 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları 2022