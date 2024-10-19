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Giriş Tarihi: 20.10.2024

Sigaranın yan etkisi yüzyıllar boyunca geçmiyor

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Sigaranın yan etkisi yüzyıllar boyunca geçmiyor
Arkeologların araştırması, sigara içenlerin kemiklerinde tütünün yalnızca hayatları boyunca değil ölümlerinden asırlar sonrasına kadar süren izler bıraktığını ortaya çıkardı. Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, Britanya'da 12 ila 19. yüzyılda gömülen insan kalıntılarını inceleyerek tütünün kemiklerdeki derin etkisine ve kırık riskinin artması gibi kemiklerle ilgili durumlarla bağlantısına ışık tuttu. Leicester Üniversitesi ekibi, tütün kullandığı bilinenlere ve sigara içme geçmişi bilinmeyenlere ait 323 kortikal kemiği inceledi. Araştırmacılar, sigara içenlerle içmeyenleri ayrıştıran 45 farklı moleküler tespit etti.
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Sigaranın yan etkisi yüzyıllar boyunca geçmiyor
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