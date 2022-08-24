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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Sigarası yok diye bıçakladılar

Sigarası yok diye bıçakladılar

Bursa'da Alanyurt yolu üzerinde kendisinden sigara isteyen şahıslara 'sigaram yok' diyen Suriyeli genç bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde yürüyerek evine giden Suriye uyruklu Mecit A.'yı (17) yol üzerinde durduran kimliği belirsiz şahıslar sigara istedi. Gencin 'sigaram yok' cevabına kızan şahıslar önce genci darp etti. Ardından genci bıçakla yaralayan şahıslar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç, burada tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. AA

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Sigarası yok diye bıçakladılar
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