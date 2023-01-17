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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Sigarasız oda talebinin reddi hak ihlali sayıldı

AA
Sigarasız oda talebinin reddi hak ihlali sayıldı
2018'de Osmaniye'deki cezaevinde terör suçundan tutuklu astım hastası bir kişinin, tutulduğu koğuşta sigara içildiğini, bunun sağlığına olumsuz etki ettiğini belirterek koğuş değişikliği talebini cezaevi yönetimi ve infaz hâkimliği reddetti. Tutuklu kişi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, tutuklu kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine hükmederek, 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AA

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Sigarasız oda talebinin reddi hak ihlali sayıldı
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