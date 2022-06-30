Sigaraya zam geldi mi? 30 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Son dakika

Sigara fiyatlarında 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. BAT, JTİ ve Philip Morris markalar için sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu yöneltiliyor. Sigaraya zam geldi mi sorusu de merak edilen konular arasında. İşte güncel sigara fiyatları 30 Haziran!