Haberler Yaşam Haberleri Sigaraya zam geldi mi? 30 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Son dakika
Giriş Tarihi: 30.6.2022 06:56

Sigaraya zam geldi mi? 30 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Son dakika

Sigaraya zam geldi mi? 30 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Son dakika

Sigara fiyatları sürekli araştırılıyor. Özellikle sigaraya zam geldi mi sorusu sürekli aratılmakta. En son gelen ÖTV zammı sonrası herhangi bir zam bilinmemekte. 30 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yöneltiliyor. BAT, JTİ, Philip Morris marka marka fiyatlarda ciddi değişiklikler görülebilir konuma geldi. Yılbaşından beri 6 TL üzerinde artış söz konusu. İşte güncel sigara fiyatları listesi 30 Haziran!

Sigara fiyatlarında 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. BAT, JTİ ve Philip Morris markalar için sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu yöneltiliyor. Sigaraya zam geldi mi sorusu de merak edilen konular arasında. İşte güncel sigara fiyatları 30 Haziran!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz ay sigarada ÖTV'nin artırılması sonucu bir zam söz konusuydu. Bunun dışında herhangi bir zam gelmemiş durumda. Yani dün bakkaldan aldığınız fiyata bugün de alabiliyorsunuz.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Şu anlık sigara için herhangi bir zam beklentisi bulunmamaktadır.

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigaraya zam geldi mi? 30 Haziran marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? - Son dakika
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA