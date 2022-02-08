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Giriş Tarihi: 8.2.2022 16:22 Son Güncelleme: 8.2.2022 16:23

Sigarayı bırakan 500 TL prim alıyor

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sigarayı bırakan 500 TL prim alıyor

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, sigarayı bırakan personelin maaşına aylık 500 liralık teşvik primi ekliyor. Belediyenin 2 yıl önce başlattığı uygulamada 250 TL olan prim miktarı iki katına çıkarıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin üç yıl önce başlattığı "Sigarayı bırak maaşına teşvik primi eklet" kampanyası kapsamında sigarayı bırakanlara verilen prim miktarı 500 liraya yükseltildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sigaranın bırakılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediğini belirterek, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü. Vatandaşlarımızın sigarayı bırakması, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve devletimizin kanunlarda yapmış olduğu düzenlemeleri yürekten destekliyorum. Sigara bağımlılığı başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalıkların ana sebebi dünyada birçok sigara bağımlısı insan var. Her yıl tütün ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Biz vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kimsenin sigara içmesini istemiyoruz. Özellikle personelimizin sigara içmemesini teşvik etmek amacıyla 3 yıldan bu yana her ay sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize ek ödeme yapıyoruz. Bu yıl bu ödememizi net 500 TL'ye çıkardık. Her ay sigara içmeyen personelimize 500 TL net ödeme yapıyoruz" dedi.

3 yıl önce başlayan kampanyaya ilk katılanlar arasında olan Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Olgun, "3 yıldır sigara içmiyorum. Sigara içmediğim ve aldığım teşvik ile her ay 1000 TL kardayım. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Zabıta personeli Adem Doğan ise, "Sigara içtiğim dönemlerde hem maddi hem de sağlık anlamında sıkıntılar çekiyordum. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sigarayı bırakmamız için teşvik veriyor. Buda beni olumlu yönde etkiledi. Sigarayı bırakarak maddi anlamda rahatlarken sağlık anlamında da rahatladım. Allah başkanımızdan razı olsun" dedi.

Sigarayı bırakanlardan olan temizlik personeli İsmail Uzun da, çocuk yaşta başladığı sigarayı kampanya sayesinde bıraktığını belirterek, "Sigara beni hem maddi hem de manevi açıdan çok yoruyordu. Sigarayı bıraktığımdan bu yana sağlığımda da önemli gelişmeler olduğunu fark ettim ve vücudumda rahatlamaya başladı. Şimdi sigaraya verdiğim para cebime kalırken üzerine de teşvik primi alıyorum" diye konuştu.

38 yıl boyunca içtiği sigarayı 2,5 yıl önce bırakan temizlik personeli Abdullah Durmaz, bırakma kararında kampanyanın büyük etkisi olduğunu belirterek, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

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Sigarayı bırakan 500 TL prim alıyor
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