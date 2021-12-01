Sigarayı bıraktı bin öğrenciye yemek fişi dağıttı

Elazığ'da yaşayan iki çocuk babası Yunus Saylan, 18 yıl boyunca içtiği sigarayı 4.5 yıl önce bıraktı. Sigara paralarını da biriktirdi. Biriktirdiği 38 bin lirayı geçen ay itibarıyla Fırat Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere, ayda bir defa olmak üzere bin adet fiş dağıtmaya başladı. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi'nde bulunan Akademi Cami'de, hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesici, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve şehitler için mevlit okutup lokum ikram etti.
Saylan, "Gençlerimizin kötü alışkanlıkları bırakmasına yardım etmek lazım. Bu pandemi döneminde öğrencilerimize ve devletimize sahip çıkmamız lazım" dedi. Öğrencilerden Ali Yeşil, "Hayırda bulunanın Allah işini gücünü rast getirsin" derken, Tafadzwa Bradley Kanyungwe "Bugün yemek ücretsiz, bu iyi bir şey" dedi. İHA