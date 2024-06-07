Sığındığı durak ölüm getirdi

Ankara'da perşembe akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde otobüs bekleyen 2 kişinin üzerine durak düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Yavuz'un (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Üç Şehitler Caddesi kavşağında ise fırtına ve sağanak yağış sırasında düşen yıldırım seyir halindeki bir motosiklete isabet etti. Alev topuna dönen motosiklet devrilirken sürücüsü de yol kenarına savruldu. Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Başka bir olayda ise yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan son anda yara almadan kurtuldu.