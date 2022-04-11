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Giriş Tarihi: 11.4.2022 17:04 Son Güncelleme: 11.4.2022 18:06

Sığınmacı kılığında yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sığınmacı kılığında yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı

Sığınmacı kılığında Türkiye’ye girdiği belirlenen ve Şanlıurfa’da yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü YPG/ PKK üyesi bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Sığınmacı kılığında sınır hattını geçerek geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'ya gelen örgüt üyesinin daha sonra Antalya'ya gittiği belirlendi

Şahsın Antalya'dan tekrar Şanlıurfa'ya döneceği bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye uyruklu Cesur kod adlı terörist M.H.'yi Şanlıurfa girişinde yakaladı. M.H. jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü itiraf eden teröristin 2019 yılında Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG terör örgütü adına savaşçı olarak faaliyet gösterdiği ve Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına karşı savaştığı öğrenildi. Terörist M.H., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu

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Sığınmacı kılığında yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı
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