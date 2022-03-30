Haberler Yaşam Haberleri Sığla ağaçlarına da kıydılar
Giriş Tarihi: 31.3.2022

Sığla ağaçlarına da kıydılar

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sığla ağaçlarına da kıydılar

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’ın ardından Fethiye’de de ağaç katliamı yaşandı. CHP’li Fethiye Belediyesi’nin, “altın değerindeki” 15 sığla ağacını yerinden sökmesi tepki çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İnönü Bulvarı'ndaki "günlük ağacı" olarak da bilinen bölgenin simgesi sığla ağaçları, iş makineleriyle yerinden söküldü. Endemik bir tür olan ve yağı birçok sektörde hammadde olarak kullanılan sığla ağaçlarının, Babataş Mahallesi'ne dikileceği öne sürüldü. CHP'li Fethiye Belediyesi'nin ağaç kıyımına, birçok kesimden tepki geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Bu ağaçlar, sıradan ağaçlar değil. Sığla ağacı bunlar! Bu bölgeye endemik, altın değerinde! Neden özenli olmazsınız? Önemli bir biyolojik çeşitlilik değeri olan bu ağaçlar yazın kavurucu sıcakta kenti serinletiyordu. Kaldırılan taşların yerine asfalt dökülecekmiş. Asfalt yazın ortamı daha da yakar, kışın yağmur sularının toprağa inmesini engeller" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA YERDE YAŞAYAMAZ'
Fethiye Belediyesi eski hesap işleri müdürü Işık Taban da ağaç katliamına tepki gösterdi. Taban, "40 yaşının üstündeki bu ağaçların başka bir yerde yeniden yaşaması mümkün değildir. Hiçbir kaldırım, hiçbir asfalt kaplama yol bu ağaçların bir tanesi kadar değerli değil" diye konuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise görme engellilere izli yol yapılacağı için kaldırımdaki ağaçların söküldüğünü öne sürerek, "15 kadar saçak köklü ağaç sökülüp yerine kazık köklü kaldırımlara zarar vermeyecek ağaçlar dikeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo! DSÖ Direktörü tarih verdi...
Son dakika: İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'a tırpan! Başkanlık Divanı'nda değişiklik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Kuzey Afrika'dan yarın geliyor... 28 il için alarm
El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan büyük tehdit! ‘Bedelini onlar ödeyecek!’
ARKADAŞINA GÖNDER
Sığla ağaçlarına da kıydılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA