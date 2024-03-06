Sigorta dolandırıcılığıyla 4 milyon liralık vurgun

Dolandırıcıların kullandığı yöntem pes dedirtti. Kendilerini bir bankanın sigorta biriminde çalışan personel olarak tanıtarak vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Sigorta parasının iadesi bahanesiyle vatandaşları 4 milyon lira dolandıran 40 şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşları arayarak kendilerini bir bankanın sigorta biriminde çalışan personel olarak tanıtan dolandırıcılar, sigorta poliçesi iadesi olduğunu ve iade ücreti alabilmeleri için belli bir miktar para yatırmaları gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar, önce kişisel bilgilerini daha sonra da talep edilen paraları gönderdiler. Ancak hesaplarına iade ücreti yatmayan vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldular. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 30 mağdur ile 43 şüpheli tespit edildi. Dolandırıcıların, vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 43 şüpheliye yönelik 14 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sim kartı, cep telefonu, bilgisayar ile yaklaşık 2 milyon lira ele geçirildi.