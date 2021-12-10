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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:11

Siirt merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

AA
Siirt merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

Gelen bilgilere göre Siirt merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siirt merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 tabanca fişeği, 435 gram toz esrar, 1,5 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 5 telefon ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Siirt merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı
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