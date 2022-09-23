Siirt Tanıtım Günleri’nde 3 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Siirt Vakfı tarafından organize edilen Siirt Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla buluşacak. Şehrin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile yöresel lezzetlerini tanıtmak, örf ve adetlerini İstanbullulara anlatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Pervari balından Siirt fıstığına, zivzik narından büryan kebabına kente özgü ürünler katılımcılarla buluşacak. Etkinlikte, 50 civarında tarımsal ürün ve yöresel yemek de sergilenecek.

Siirt'e daha fazla turist çekmenin ve kente yatırımı artırmanın da amaçlandığı etkinlikte, 60 yöresel ürün standı ile 38 kültürel stant bulunacak. Tanıtım günlerinde Siirt Valiliği ile kentteki belediyelerin ve kamu kurumlarının stantları da yer alacak.

"SİİRT'İN TARİHİ TURİSTİK VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ YÖRESEL LEZZETLERİNİ İSTANBULLULARA TANITACAĞIZ"

Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüzlü, düzenlenen etkinlik öncesi toplantıda Siirt'in daha fazla turist çekmeyi ve yatırım almayı hak ettiğini belirterek, "Burada kenti tanıtmayı hedefliyoruz. Sadece Siirtlilere değil asıl amacımız Türkiye'ye tanıtmak. Gördüğüm en büyük eksiklik, insanların birbirini tanımaması. Birbirimizi tam manada tanırsak sevgimiz ve muhabbetimiz artar. Bu nedenle de İstanbullu hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Daha fazla kaynaşmalı, birbirimizi daha çok tanımalıyız. Siirt'te ciddi bir inanç turizmi potansiyeli var. Bunu daha çok anlatmalıyız."

SİİRT'İN PERVARİ BALI TİFTİK BATTANİYESİ VE SİİRT FISTIĞINI TANITACAĞIZ

Kentin yöresel lezzetlerini tam manasıyla tanıtamadıklarını anlatan Akyüzlü, "Pervari balı, tiftik battaniyesi, fıstık... Maalesef tanıtamıyoruz. Türkiye'de fıstık halen 'Antep fıstığı' olarak biliniyor. Tanıtım günleri için yoğun çalışma yaptık. Kentin birçok noktasına reklamlar vererek geniş bir çalışma yaptık. Daha önce 1 milyon 400 bin kişi katılmıştı. Şimdi 3 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Siirt Vakfı Başkan Vekili ve Siirt Tanıtım Günleri Platform Başkanı Metin Canpolat da "4 gün sürecek etkinlikte Siirt'e dair her şeyi bulabileceksiniz. Coğrafi işaretli ürünlerin sergileneceği etkinlikte ziyaretçiler alışveriş de yapabilecek. Etkinliğimiz, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin sergilenebileceği ve hem yurt içi hem de yurt dışına pazarlanabileceği bir platform olacak." diye konuştu.