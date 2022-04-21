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Giriş Tarihi: 21.4.2022

Siirt Vakfı, binlerce insana Ramazan coşkusu yaşatıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Siirt Vakfı, binlerce insana Ramazan coşkusu yaşatıyor
Siirt Vakfı, İstanbul Fatih'teki vakıf binasında binlerce ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ve kumanya dağıtırken zekatlarını vermek isteyenlerle vatandaşları buluşturup maddi yardımlara da aracılık ediyor. Vakıf ayrıca Ramazan ayında Türkiye'deki 18 şubesinde ve Afrika'daki Müslümanlara da binlerce iftar sofrası açıyor. Siirt Vakfı Genel Başkanı Zeki Akyüzlü, İstanbul'da bin 300 kişiye, Türkiye ve Uganda'daki Müslümanlarla birlikte 4 bin kişiye her gün iftarda sıcak yemek ve kumanya dağıttıklarını söyledi. Akyüzlü, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için bayramlık giysiler ve malzemeler de hazırlandı. Her alanda hayırseverlerin katkıları ile hayır işleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Siirt Vakfı, binlerce insana Ramazan coşkusu yaşatıyor
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