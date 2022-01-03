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Giriş Tarihi: 3.1.2022 16:19 Son Güncelleme: 3.1.2022 16:23

Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Siirt Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan araçta 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan, E.N. idaresindeki Hayat plakalı araçta yapılan aramada, 21 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Organizasyonu tüm yönleriyle açığa çıkarmak amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada, uyuşturucu maddeyi İran'dan temin eden, İran uyruklu A.Y. ve H.A. isimli şahıslar tespit edildi.

İran uyruklu şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim almaya gelen S.Ç. isimli şahıs, üzerinde 5.500 dolar, 2.500 euro ve 3.500 lira ile yakalandı. Organizasyonun İstanbul'da ki sorumlusu olan N.D. isimli şahsın tespiti de yapılarak, aranması devam ediyor.

Gözaltına alınan E.N. ve S.Ç. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanırken, firar olan şahısların yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Siirt'te 21 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
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