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Giriş Tarihi: 10.2.2022 15:45 Son Güncelleme: 10.2.2022 16:08

Siirt'te 75 yaşındaki hasta ekipler tarafından kurtarıldı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te 75 yaşındaki hasta ekipler tarafından kurtarıldı

Siirt kırsalında karla mücadele ekipleri, hasta kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde ikamet eden Halil Erten (75) solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

112 Acil Servis ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan Erten daha sonra Pervari Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

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Siirt'te 75 yaşındaki hasta ekipler tarafından kurtarıldı
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