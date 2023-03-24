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Giriş Tarihi: 24.3.2023 23:42

Siirt'te arazi kavgası: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

Siirt'te dehşet veren bir olay yaşandı. Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğul hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA
Siirt’te arazi kavgası: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Hasan. D. (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hasan D.'nin ağır yaralanan oğlu Emrullah D. (29), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te arazi kavgası: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
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