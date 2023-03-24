Siirt’te arazi kavgası: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Hasan. D. (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hasan D.'nin ağır yaralanan oğlu Emrullah D. (29), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

