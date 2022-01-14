Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te cinayet zanlısı filmleri aratmayan operasyonla yakalandı!
Giriş Tarihi: 14.1.2022 11:44 Son Güncelleme: 14.1.2022 11:48

Siirt'te cinayet zanlısı filmleri aratmayan operasyonla yakalandı!

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te cinayet zanlısı filmleri aratmayan operasyonla yakalandı!

Siirt'te jandarma ekipleri, iş arayan cinayet zanlısını işveren kılığına girerek kıskıvrak yakaladı.

Siirt'te merkezde yaralama, cinayet ve Şirvan ilçesinde rüşvet suçlarından toplam üç ayrı dosyadan aranan Edip Erdoğan'ın İstanbul'un Silivri ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayların faili olan Edip Erdoğan'ı yakalamak için harekete geçti. Erdoğan'ın İstanbul Silivri'de adresini tespit eden JASAT, bir çiftlik evinde çalışan yakınının yanında olabileceğini değerlendirerek operasyon başlattı. Yapılan planlı ve titiz çalışmalar sonucunda katil zanlısının bölgedeki bazı çiftlik evlerine iş ilanları için müracaatta bulunduğu belirlendi.

JASAT timleri, çiftlik sahibi olarak işveren kılığında cinayet zanlısı Erdoğan ile irtibata geçti.

İş ilanı için çiftliğe gelen Edip Erdoğan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Erdoğan, tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a veda etti! Sürpriz paylaşım: "Son imzam..."
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
Kim bu İBB’den 30 bin TL maaş alan gazeteciler?
Son dakika: Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat ve enflasyon açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te cinayet zanlısı filmleri aratmayan operasyonla yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA