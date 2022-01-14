Siirt’te cinayet zanlısı filmleri aratmayan operasyonla yakalandı!

Siirt'te merkezde yaralama, cinayet ve Şirvan ilçesinde rüşvet suçlarından toplam üç ayrı dosyadan aranan Edip Erdoğan'ın İstanbul'un Silivri ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayların faili olan Edip Erdoğan'ı yakalamak için harekete geçti. Erdoğan'ın İstanbul Silivri'de adresini tespit eden JASAT, bir çiftlik evinde çalışan yakınının yanında olabileceğini değerlendirerek operasyon başlattı. Yapılan planlı ve titiz çalışmalar sonucunda katil zanlısının bölgedeki bazı çiftlik evlerine iş ilanları için müracaatta bulunduğu belirlendi.

JASAT timleri, çiftlik sahibi olarak işveren kılığında cinayet zanlısı Erdoğan ile irtibata geçti.

İş ilanı için çiftliğe gelen Edip Erdoğan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Erdoğan, tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.