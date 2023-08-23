Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te cinnet getiren adam evi yakarak yaşamına son verdi
Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:04 Son Güncelleme: 23.8.2023 11:16

Siirt'te cinnet getiren adam evi yakarak yaşamına son verdi

Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evini basan Lokman Karataş, evi ateşe verdikten sonra silahla intihar ederek hayatını kaybetti.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te cinnet getiren adam evi yakarak yaşamına son verdi

Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde 28 yaşındaki Lokman Karataş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşi E.K., görüşmek için evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran eşi, Karataş'ın talebini reddetti. Karataş, eve girmek için apartmanın damında giriş aradı. Bu sırada evden 2 çocuğuyla beraber kaçan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve damdaki kapıdan giren Karataş, evde eşi ve çocuklarını bulamadı. İhbarla gelen polis ekiplerini kapıda gören Karataş, kendini eve kilitledi. Polisin uyarılarına rağmen evden çıkmayı reddeden Karataş, evi ateşe verdi. Evden duman yükseldiği sırada 1 el de silah sesi duyuldu. Kapıyı kıran ekipler, Karataş'ı kanlar içerisinde buldu. Karataş'ın, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Evin bir bölümünde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karataş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vay şerefsiz parya
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu
Karadağlı’ya bakan ziyareti
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te cinnet getiren adam evi yakarak yaşamına son verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA