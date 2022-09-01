Siirt’te dilenci operasyonu

Siirt'te son zamanlarda özellikle kent merkezinde kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler, Pazar önleri, trafik ışıkları ile cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda biri Türk vatandaşı olmak üzere 7'si Suriyeli olan toplam 8 dilencinin üst aramaları sonucu üzerinde çıkan paralar tutanak altına alındı. Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan 382 liraya el konuldu.

Suriye uyruklu yabancılar, Siirt İl Göç İdaresine teslim edildi.