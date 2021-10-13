Siirt’te düzenlenen yumurta bayramı şenliklerine 8 ülkeden katılım sağlandı

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneğince (GELDER), 'Benim bayramım, senin bayramın' temasıyla düzenlenen şenlik, 15 Temmuz Meydanı'nda yapıldı. İtalya, Rusya, Slovakya, Romanya, Polonya, Litvanya, Ukrayna ve Hırvatistan'dan gençlerin katıldığı şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu.

Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GELDER)'den yapılan açıklamada, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl da şenlik geleneği sürdürüldü. Siirtlilerin uzun yıllardan bu yana her yıl düzenlediği ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan Yumurta Bayramı Şenliği (Şıhr-ıl Bayf) geleneği Siirt İl Kültür Müdürlüğü ve GELDER İşbirliğinde ilimize Avrupa'dan gelen gençlerle birlikte 13 Ekim'de Siirt Kent Meydanında yeniden canlandırıldı.

Şenliğe, kentteki bürokrasi ve siyasi partilerden hiçbir ismin yer almadığı görüldü. Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında finanse edilen Proje ile Ülkemizin ve Siirt'in tanıtımı yapılırken aynı zamanda Avrupa'da hızla artan islamofobi, Irkçılık ve ön yargıların azaltılması gibi konular, gelen Avrupalı gençlerle birlikte işlenecek ve gençlerin ülkelerine pozitif bir bakış açısıyla dönmelerine yardımcı olunacaktır. Proje 10 Ekimde başlayıp 16 Ekimde katılımcı gençlerin kentten ayrılması ile sona ereceği belirtildi.