Siirt'te su tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Siirt'te akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Kaza, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Siirt'te feci kaza! Su tankeri ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var