Siirt’te helikopter kazasında şehit olan 17 Mehmetçik dualarla anıldı

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda, Siirt İl Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından okunan mevlitlerin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal şehitlerimiz için dua etti.

Program çıkışında İl Jandarma Komutanlığı personeli, katılımcılara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

Mevlit programına; Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kılınç, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Kazım Ensarioğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları, gaziler, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından, 17 kahraman şehidimiz için 'Dadaşlar Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz için dualar edildi. Vali Kızılkaya, şehit Kürşat Güneş'in ailesiyle yakından ilgilenerek kendileriyle bir süre sohbet etti. Vali Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirterek, "10 Kasım 2010 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." dedi. Program, Dadaşlar Anıtı'na karanfiller bırakılması ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edilmesi ile sona erdi.