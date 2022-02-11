Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te iyilik için yola çıkan gençler 2 kez yolda kaldı, Kaymakam sahip çıktı
Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:13 Son Güncelleme: 11.2.2022 14:23

Siirt'te iyilik için yola çıkan gençler 2 kez yolda kaldı, Kaymakam sahip çıktı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te iyilik için yola çıkan gençler 2 kez yolda kaldı, Kaymakam sahip çıktı

Siirt'ten iyilik için Pervari'nin bir köyüne gitmek üzere yola çıkan 3 gönüllü gence ait araç arıza yaptı, kaymakamlık gönderdiği aracın da tekerleği patladı, talihsiz gençler tüm zorluklara rağmen yardım yapmaktan vazgeçmedi.

Siirt'ten çocuklara bot ve mont yardımında bulunmak üzere Pervari'nin Çobanören köyüne yola çıkan 3 gönüllü genç, araçlarının arıza vermesi sonucu karda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine Pervari Kaymakamlığı gençler için bir araç gönderdi. Gençler için gönderilen aracın tekerleğinin patlaması üzerine gençler bir kez daha yolda mahsur kaldı.

Tüm zorluklara rağmen köye ulaşmayı başaran gençler, çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Gönülleri gençleri takdir eden Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, gençleri makamında ağırlayarak, özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerden Hazal Toktaş da yaşanan tüm zorlukları çocukların yüzlerindeki tebessümü görünce unuttuklarını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan Pervari Kaymakamı Yerlikaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Sıddık Çakan'a, gönüllü arkadaşlarım Muharrem İnaç ve Turgut Güven'e teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Sosyeteyi sarsan suçlama! Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te iyilik için yola çıkan gençler 2 kez yolda kaldı, Kaymakam sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA