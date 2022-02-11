Siirt’te iyilik için yola çıkan gençler 2 kez yolda kaldı, Kaymakam sahip çıktı

Siirt'ten çocuklara bot ve mont yardımında bulunmak üzere Pervari'nin Çobanören köyüne yola çıkan 3 gönüllü genç, araçlarının arıza vermesi sonucu karda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine Pervari Kaymakamlığı gençler için bir araç gönderdi. Gençler için gönderilen aracın tekerleğinin patlaması üzerine gençler bir kez daha yolda mahsur kaldı.

Tüm zorluklara rağmen köye ulaşmayı başaran gençler, çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Gönülleri gençleri takdir eden Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, gençleri makamında ağırlayarak, özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerden Hazal Toktaş da yaşanan tüm zorlukları çocukların yüzlerindeki tebessümü görünce unuttuklarını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan Pervari Kaymakamı Yerlikaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Sıddık Çakan'a, gönüllü arkadaşlarım Muharrem İnaç ve Turgut Güven'e teşekkür etti.