Siirt’te Jandarma teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü kutlandı

Siirt'teki ilk kutlamalar Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Garnizon Şehitliğine İl Jandarma komutanlığı tarafından, çelenk sunulması ile başlandı.Aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından, buradaki tören sona erdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı heyeti daha sonra Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve beraberindeki personelinden oluşan heyet, Vali Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Vali Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Jandarmanın zor şartlarda görevlerini kararlılık ve üstün bir başarı ile sürdürdüğünü belirtti.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Kızılkaya, Siirt'te Jandarmanın başta terör olmak üzere tüm suçlara karşı azimle çalışarak, büyük başarılar elde ettiğini belirterek, teşkilatı kutladı.