Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te karda mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı
Giriş Tarihi: 19.12.2021 22:48

Siirt'te karda mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te karda mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı

Siirt'in Pervari İlçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan hasta, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kardan ötürü Düğüncüler köyü yolunun ulaşıma kapandığı konusunda gelen ihbarı değerlendiren Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılmasını sağladılar. Köye ulaşan ekipler 4 çocuk annesi Leyla Erten'i (30) güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Leyla Erten'i 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köye alarak İlçe Devlet Hastanesine güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şuana kadar kardan ötür kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi. Öte yandan hasta Leyla Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: Canımı istese veririm! Tatlıses "Mavi Mavi" şarkısını onun için söyledi...
Nefise Karatay'ı masaj salonunda şoke eden olay! Ünlü manken masaj yaptırdığı sırada odaya daldı...
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
Derbi öncesi Tolgay Arslan'dan çarpıcı sözler: "Bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor..." (Sabah TV Özel)
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te karda mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA