Siirt’te karda mahsur kalan hasta kadın kurtarıldı

İlçede etkili olan kardan ötürü Düğüncüler köyü yolunun ulaşıma kapandığı konusunda gelen ihbarı değerlendiren Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılmasını sağladılar. Köye ulaşan ekipler 4 çocuk annesi Leyla Erten'i (30) güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Leyla Erten'i 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köye alarak İlçe Devlet Hastanesine güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şuana kadar kardan ötür kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" dedi. Öte yandan hasta Leyla Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.